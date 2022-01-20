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У УЗ у 2022 році мають бути два пріоритети - ремонт шляхів та локомотивний парк, - експерт

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 січня 2022 12:04
У УЗ у 2022 році мають бути два пріоритети - ремонт шляхів та локомотивний парк, - експерт Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниці" потрібно інвестувати не в купівлю нових вагонів, а в локомотиви та ремонт залізничних колій, третина яких перебуває у критичному стані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

"Ми б зробили акценти на локомотивах, на максимальному забезпеченні своєчасних ремонтів електровозів і тепловозів та закупівлю нових локомотивів. Вважаємо, що це має бути першим пріоритетом "Укрзалізниці". На друге місце ми поставили б ремонт колії, залізничних колій. Справді, у третини "Укрзалізниці" прострочені терміни планових ремонтів", - розповів Гусак.

За його словами, дефіцит локомотивів та поганий стан залізничних колій призвели до зростання термінів оборотності вагонів, що негативно позначається на роботі бізнесу.

"У першій половині 2020 року середній оборот піввагонів становив 6 діб, жодних проблем було, і все було гаразд. Зараз, коли він виріс до приблизно 8 діб, почали з'являтися дефіцити (вагонів, - ред.). Треба шляхом організаційних заходів, насамперед всього, правильної роботи з локомотивним парком, повернути оборот вагонів до досягнутого рівня, нормального рівня 2020 року у 6 діб", - сказав Гусак.

Крім того, він наголосив: підтримка шляхів у нормальному стані - це питання безпеки руху на залізниці, і тому інвестиції в їх ремонт мають бути ключовим пріоритетом для УЗ.

"Коли через стан рейок потяги сходять із колій та трапляються аварії потягів, де перебувають люди, то це дуже погано. Ми дуже розраховуємо, що такої ситуації не буде, і цьому питанню буде приділено належну увагу", - підсумував Гусак.

Раніше в ЦТС повідомили, що останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову зріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, і наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії, а також інвестицій у модернізацію інфраструктури.

У свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але насамперед необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру та підвищити якість перевезень.

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