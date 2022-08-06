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Звільнення з роботи під час війни. В РНБО спростували найпоширеніші фейки

Фото: Звільнення з роботи під час війни. В РНБО спростували найпоширеніші фейки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В РНБО проаналізували чергові фейки, які стосуються звільнення з роботи у воєнний час та спростували кожен з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

Фейк: Робітника неможливо звільнити, через прогули та відсутність контакту через мобільний зв'язок. Правда: Чинний кодекс про працю наповнили можливістю звільнити особу, яка чотири місяці не з'являється на роботі та не виходить на зв'язок.

Фейк: Власник підприємства не може звільнити працівників, через відсутність сировини на ньому. Правда: У кодексі про працю, існує можливість звільнення працівників через відсутність можливості забезпечення роботою.

Фейк: Людина яку, на його думку, звільнили незаконно і не повідомили про це, не може звернутись до суду, через закінчення строку. Правда: Можливість звернутись до суду є, через один місяць після отримання копії наказу про звільнення та три місяці, після отримання письмового повідомлення про виплати.

Нагадаємо, що раніше в РНБО спростовували відомі фейки про мобілізацію та тих, хто під неї підпадає.

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