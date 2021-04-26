Звільнення мера з посади голови КМДА: КСУ продовжує розгляд

Конституційний суд України продовжує розгляд конституційності звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду київського міського голови. Суд розглядав цю справу і на минулому тижні.

Про це написала представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Суд також продовжить розгляд справи щодо тлумачення положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови і повноваження якої не припинені", - зазначила нардеп.

Крім того, другий сенат КСУ також розпочне розгляд справ за двома конституційними скаргами щодо конституційності положень ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Ці положення регулюють умови отримання військовими, військовозобов’язаними або резервістами одноразової грошової допомоги в окремих випадках.