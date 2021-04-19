КСУ продовжить розгляд конституційності звільнення мера з посади глави КМДА

Представник Верховної ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря повідомила, що суд продовжить розгляд справи про конституційність звільнення мера з посади глави Київської міської держадміністрації. КСУ розгляне конституційність ще ряду положень трьох законів.

"На цьому тижні суд продовжить розгляд наступних справ: щодо тлумачення ряду положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду київського міського голови і повноваження якої не припинені", - вказано у повідомленні.

Крім того, КСУ розгляне конституційність окремих положень статті 6 закону "Про телебачення і радіомовлення"; статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію"; статті 42 закону "Про вищу освіту". Остання передбачає заборону на зайняття посади керівника закладу вищої освіти особою, яка підпадає під люстраційні обмеження.