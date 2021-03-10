Звільнений глава Генштабу Вірменії подав до суду

Начальник Генштабу Збройних сил (ЗС) Вірменії Оніко Гаспарян вважає, що заява прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про його відставку є антиконституційною. У зв'язку з цим генерал-полковник вирішив звернутися до адміністративного суду.

"Моя позиція не змінилася: і опублікована заява (про звільнення, - ред.), і весь процес звільнення неконституційні, що зайвий раз підтверджує, що вирішення нинішньої кризи може бути забезпечено тільки в результаті відставки прем'єра і дострокових парламентських виборів. Для реалізації сили конституції я звернувся до адміністративного суду", - повідомив Гаспарян.

Він також додав, що "продовжить службу батьківщині і народу в іншому статусі" і звернувся до військових, закликавши їх "продовжувати службу виключно країні і народу для розвитку ЗС і зміцненні Вірменії і Арцаха".

Своєю чергою керівний склад ЗС Вірменії підтвердив вимогу Гаспаряна про необхідність відставки Пашиняна і проведення дострокових парламентських виборів.