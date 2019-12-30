Зі звільненими військовими працюватимуть медики та психологи, - Загороднюк

Фото: зустріч міністра оборони зі звільненими з полону військовими (МОУ)

Міністр оборони зустрівся зі звільненими із полону в ОРДЛО українськими військовими

Міністр оборони Андрій Загороднюк зустрівся з дванадцятьма військовими, звільненими із полону в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Загороднюка, усім військовим після перебування в полоні знадобиться час на адаптацію. Також із ними зустрінуться медики.

"Нашим воїнам потрібно дати час на адаптацію. Військові медики і психологи зроблять усе можливе. А наше завдання - повернути усіх. І ми над цим працюємо", - підкреслив Загороднюк.

Фото: зустріч міністра оборони зі звільненими з полону військовими (МОУ)

Нагадаємо, раніше координатор "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко заявила, що близько 15 військових досі знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Згодом президент України Володими Зеленський пояснив, чому звільнили не всіх військовослужбовців. Він зазначив, що обмін відбувся за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Питання звільнення решти полонених буде обговорюватися надалі у Мінську і в нормандському форматі.