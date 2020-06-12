Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 12 червня

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 26,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 30,25 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,57 (26,48 - 11 червня), продажу - 26,79 (26,70 - 11 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,75 (29,71 - 11 червня), продажу - 30,25 (30,22 - 11 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,44 - 11 червня), продажу 3,86 (3,89 - 11 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 30,21 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 червня довідковий курс на рівні 26,72 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 червня (26,59 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,65 - 26,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій назвав причини зниження курсу долара останнім часом.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс гривні на цьому тижні може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух у бік 26 грн/долар.