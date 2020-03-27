Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 27 березня

Долар та євро дорожчають в обмінних пунктах
В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 32 копійки до 28,73 гривень за долар, курс євро виріс на 85 копійок до 31,62 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.
На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 28,06 (27,85 - 26 березня), продажу - 28,73 (28,41 - 26 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,58 (29,91 - 26 березня), продажу - 31,62 (30,77 - 26 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,18 (3,13 - 26 березня), продажу 3,71 (3,67 - 26 березня) грн за 10 рублів.
Нагадаємо, 27 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 31,14 гривень за євро.
Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,10 - 28,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.
Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.
Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.