Впевнене зниження: що відбувається з курсом долара 13 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,62 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 32,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,37 (27,46 - 13 серпня), продажу - 27,62 (27,69 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,07 (32,03 - 13 серпня), продажу - 32,55 (32,52 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,44 - 13 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 13 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,48 гривень за долар, курс купівлі до 27,46 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,48 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 серпня довідковий курс на рівні 27,42 грн/долар, знизивши його порівняно з 12 серпня (27,53 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,40 - 27,55 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

За прогнозом аналітиків групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися в межах коридору 27,5-28 гривень за долар з можливим незначним зміцненням гривні.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс в 2020 році складе 27,00 грн/долар.