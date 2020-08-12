Подальше зниження: що відбувається з курсом долара 12 серпня

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 3 копійки, євро - на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 27,69 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 32,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,46 (27,50 - 11 серпня), продажу - 27,69 (27,72 - 11 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,03 (32,09 - 11 серпня), продажу - 32,52 (32,57 - 11 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,43 - 11 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 11 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,57 гривень за долар, курс купівлі до 27,55 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 32,36 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 серпня довідковий курс на рівні 27,53 грн/долар, знизивши його порівняно з 11 серпня (27,60 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

За прогнозом аналітиків групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися в межах коридору 27,5-28 гривень за долар з можливим незначним зміцненням гривні.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс у 2020 році складе 27,00 грн/долар.