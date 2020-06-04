Впевнене зниження: що відбувається з курсом долара 4 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до позначки 26,70 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,83 гривень за долар. Курс євро знизився на 7 копійок до 29,96 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,61 (26,66 - 3 червня), продажу - 26,83 (26,88 - 3 червня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 29,53 (29,56 - 3 червня), продажу - 29,96 (30,03 - 3 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,40 (3,39 - 3 червня), продажу 3,89 (3,88 - 3 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 29,93 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 червня довідковий курс на рівні 26,70 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 червня (26,77 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,65 - 26,75 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів МВФ включив до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності.

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Автор: Олександр Білоус