ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Збільшити фінансування та карати за образи: поліція просить Раду переглянути закони

Новость на русском →
Україна, Вівторок 23 листопада 2021 15:07
Збільшити фінансування та карати за образи: поліція просить Раду переглянути закони Фото: поліція просить Верховну Раду розглянути декілька законів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час виїзного засідання Комітету ВР з правоохоронної діяльності 23 листопада звернувся до депутатів. Він попросив переглянути декілька законів України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції України.

Білошицький закликав Верховну Раду переглянути закон "Про Державний бюджет", щоб збільшити фінансування на грошове забезпечення поліцейських.

"Зараз ми маємо кричущу ситуацію з особовим складом і незабаром бачитимемо великий відтік кадрів, що вплине на реагування і на профілактику зокрема", - наголосив він.

Також Білошицький просить розглянути законопроект 5050-1, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення та запроваджує відповідальність за публічну образу поліцейського. За його словами, це питання зараз стоїть досить критично.

Нагадаємо, у влади не вистачає голосів для голосування за закон про столицю. Тому обговорюється варіант відкласти розгляд цього питання до наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"