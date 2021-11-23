Збільшити фінансування та карати за образи: поліція просить Раду переглянути закони

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час виїзного засідання Комітету ВР з правоохоронної діяльності 23 листопада звернувся до депутатів. Він попросив переглянути декілька законів України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції України .

Білошицький закликав Верховну Раду переглянути закон "Про Державний бюджет", щоб збільшити фінансування на грошове забезпечення поліцейських.

"Зараз ми маємо кричущу ситуацію з особовим складом і незабаром бачитимемо великий відтік кадрів, що вплине на реагування і на профілактику зокрема", - наголосив він.

Також Білошицький просить розглянути законопроект 5050-1, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення та запроваджує відповідальність за публічну образу поліцейського. За його словами, це питання зараз стоїть досить критично.