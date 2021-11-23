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Увеличить финансирование и наказывать за оскорбления: полиция просит Раду пересмотреть законы

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 15:07
Увеличить финансирование и наказывать за оскорбления: полиция просит Раду пересмотреть законы Фото: полиция просит Верховную Раду рассмотреть несколько законов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий во время выездного заседания Комитета ВР по правоохранительной деятельности 23 ноября обратился к депутатам. Он попросил пересмотреть несколько законов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

Белошицкий призвал Верховную Раду пересмотреть закон "О Государственном бюджете", чтобы увеличить финансирование на денежное обеспечение полицейских.

"Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет на реагирование и на профилактику в частности", - подчеркнул он.

Также Белошицкий просит рассмотреть законопроект 5050-1, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях и вводит ответственность за публичное оскорбление полицейского. По его словам, этот вопрос сейчас стоит достаточно критично.

Напомним, у власти не хватает голосов для голосования за закон о столице. Поэтому обсуждается вариант отложить рассмотрение этого вопроса на следующий год.

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