Через збільшення боргів за газ "Чернігівгаз Збут" відключив 1400 споживачів

Станом на 1 червня 2019 року заборгованість клієнтів "Чернігівгаз Збуту" становить 482 млн гривень. Майже кожну третю гривню (всього 158 млн гривень) заборгували отримувачі субсидій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зростання неплатежів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне забезпечення газом споживачів регіону. Адже через відсутність оплат "Чернігівгаз Збут" не може розрахуватися з іншими учасниками газового ринку. Тому протягом 2019 року 22,3 тис. боржників отримали від "Чернігівгаз Збуту" попередження про відключення від газопостачання. У встановлений законом строк 1,4 тис. домогосподарств не врегулювали проблему з боргами і залишилися без газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, однією з причин зростання боргів побутових споживачів стало посилення вимог держави при нарахуванні субсидій. Через це загальна кількість сімей в Чернігівській області, яким надавалися субсидії, значно скоротилося. Якщо в опалювальний сезон 2017-2018 рр. дотації від держави на оплату природного газу отримували близько 222 тис. домогосподарств, то в 2018-2019 роках – 155,6 тис.

У компанії відзначили, що через введення монетизованої системи субсидування починаючи з лютого в платіжках за газ відсутня сума субсидії в графі "пільга, субсидія", і такий рахунок підлягає оплаті в повній мірі - саме для цього надається субсидія. Щоб дізнатися інформацію про субсидії, слід звертатися в органи соцзахисту.

"На жаль, споживачі досі не зрозуміли, що безкоштовного газу не буває. Навіть якщо на рахунку була переплата, в залежності від споживання і сум дотацій потрібно було платити або фактичну вартість спожитого газу з урахуванням суми субсидії, або ж обов'язкову частку платежу. Крім того, ретельно стежити вкладалося чи домогосподарство в соціальну норму, і передавалися щомісяця показання лічильника".

На вимогу Закону "Про житлово-комунальні послуги", який почав діяти з 1 травня 2019 року, на заборгованість за житлово-комунальні послуги буде нараховуватися пеня. Кожен день прострочення буде коштувати споживачеві 0,01% від суми боргу. Постачальники послуг мають право починати нараховувати пеню за послуги, отримані в травні. Зволікання з оплатою може нашкодити і субсидиантам. Якщо їх заборгованість перевищить 340 гривень, вони будуть позбавлені грошової допомоги на наступний період.