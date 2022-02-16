Збільшення ренти на газ злякає інвесторів та призведе до зниження видобутку, - експерт

"Інвестори бояться Україну як вогню. І сьогодні Україна вирішила підняти податки для газовидобувних компаній до космічних розмірів", - написав він.

Амелін зазначив, що у разі ухвалення законопроекту №7038, податкове навантаження при роботі на нових свердловинах складе 60%, а на старих 79%.

"Якщо порахувати гроші інвестора, який вклав 21 млн доларів, пройшовши всі кола українського бюрократичного пекла, то чи залишиться в нього ресурс та бажання для подальшого буріння - велике питання", - додав він.

За словами Амеліна, Україна може інвестувати 4 млрд доларів у буріння нових свердловин, що дозволить за 3 роки збільшити видобуток газу до рівня, який повністю покривав би потребу в газі і дозволить відмовитися від його імпорту.

Він нагадав, що поклади газу в Україні становлять близько 1,1 трлн куб. м, що є другим найбільшим показником у Європі.

"Три роки і повна незалежність щодо газу за 4 млрд доларів замість щорічної данини Москві в 8 млрд доларів", - підсумував Амелін.