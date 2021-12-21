Екологічний податок на розміщення відходів має слугувати не для наповнення державного бюджету, а стимулювати підприємства зменшувати кількість цих відходів, та запроваджувати системи вторинного використання сировини.

Про це йдеться у листі Професійної асоціації екологів України (ПАЕУ) до голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Так, у ПАЕУ проаналізували два законопроєкти з цієї теми, подані до ВР - № 6345 та №6345-1, і висловили свої зауваження.

"На жаль, крім фіскальної функції, проєкт №6345 не передбачає жодних механізмів стимулювання до здійснення природоохоронних заходів. Адже навіть в пояснювальній записці до проєкту автори зазначають: "завданням проєкту є збільшення надходжень до Державного бюджету від екологічного податку за розміщення відходів", а не формування системи належного поводження з відходами", - наголосили екологи у листі.

Крім того, автори законопроєкту зазначають, що збільшення екологічного податку має слугувати для забезпечення захищеності суспільства від екологічних катастроф, та досягнення європейського рівня охорони довкілля. Проте арифметичне збільшення податків не призведе до покращення стану навколишнього середовища в нашій країні, підкреслили у ПАЕУ.

"Основна ціль державної політики у сфері управління відходами - це дотримання ієрархії управління відходами, впровадження заходів, що сприяють повторному використанню продукції та підготовці до повторного використання відходів, рециклінгу та відновлення, а також запровадження принципу "забруднювач платить". При цьому цілі досягаються такими заходами, як заохочення та підтримка проектування та використання ресурсоефективної продукції, а також продукції, придатної до ремонту, повторного використання та модернізації", - підкреслюють екологи.

Автори листа переконані: збільшення податкового навантаження за розміщення відходів без впровадження заходів, спрямованих на запобігання їх утворення, ніяк не вирішить питання з погіршенням екологічної обстановки у регіонах, та не допоможе досягти європейського рівня охорони довкілля.

"Що стосується альтернативного проекту 6345-1, він є більш системним в частині залежності податкового навантаження від інвестицій у сферу екологічної модернізації, але все ж недостатнім для формування системи заходів, спрямованих на запобігання утворення відходів", - наголошують екологи.

Автори переконані: українські підприємства зацікавлені у тому, щоб використовувати видобувні відходи як втосировину для будівництва доріг, дамб, та зменшувати обсяги утворення відходів, проте їх зацікавленість має стимулюватися та підтримуватися на державному рівні.

"Для системного вирішення існуючої проблеми необхідно синхронно забезпечити доопрацювання та прийняття у другому читанні та в цілому законопроекту "Про управління відходами" №2207-1-д. Разом з тим необхідно внести зміни до Податкового кодексу у частині підвищення ставок екологічних податків за розміщення відходів, у сукупності із можливістю застосування понижуючих коефіцієнтів у разі вжиття природоохоронних заходів, а також сформувати систему податкових стимулів та преференцій, які підтримують заходи запобігати утворенню відходів та вводять механізми рециклінгу, а також інвестують кошти у сферу переробки відходів.