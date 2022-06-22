Збільшення Китаєм імпорту російської нафти-це мовчазна підтримка РФ, - Білий дім

Закупівлі російської нафти у великих обсягах є ще одним прикладом зростаючого співробітництва між двома країнами і мовчазною підтримкою з боку Китаю на тлі того, що західні країни намагаються ввести санкції проти Москви.

"Я думаю, що це всього лише частина готовності Китаю продовжувати йти разом з Росією. Ми закликали Китай бути відповідальною державою і приєднатися до решти світу в засудженні того, що Росія творить в Україні, і введенні санкцій проти Росії за це", — заявив Кірбі.

У травні 2022 року Китай скупив рекордну кількість російської нафти, збільшивши закупівлі до 7,47 млрд доларів, що приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж у квітні, і вдвічі більше, ніж рік тому.