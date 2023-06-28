Заключенный из "Шторм-Z", попавший в плен, рассказал об огромных потерях оккупантов

Заключенный из "Шторм-Z", попавший в плен к украинским военным, признался, что потери этих "подразделений" в Украине огромные.

"Это Михнов Никита Сергеевич из Рязанской области. Ему 23 года и он был приговорен к лишению свободы за незаконное обращение с наркотиками", - рассказал Сырский.

Со слов пленника, удалось узнать, как из тюрьмы он попал на контракт, и как на позициях приходилось днями ждать воду и еду.

"Заводили нас через начало Клещиевки. Сказали: "Будет обстрел, аккуратно заходим и ложимся, если будет мина". Но никто так не стал делать, все начали паниковать. Потому что тренируют всего пару дней", - рассказал он.

Он привел пример, когда на одной из позиций, из 100-110 оккупантов, 10 погибших уже было. Тогда осталось в общей сложности 30 человек.

"Нас отправляют "на мясо", просто "мясо", под минометный расчет отправляют, говорят, сидите в окопах. Нас накрывает минометами и разрывает на части", - не скрывает он.

"Подразделения" заключенных из "Шторм-Z" в Украине

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, подразделение "Шторм Z" представляет собой неудачную подделку ЧВК "Вагнера", которая формировалась в очень сжатые сроки преимущественно из заключенных.

Впервые информация о появлении такой ЧВК была обнародована в одном из отчетов Института изучения войны. Там говорилось, что российское военное командование создает специализированные ротные отряды "Шторм-Z" для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов. Отряды "Шторм-Z" РФ перебросила, например, под Марьинку.

Но они показали малую эффективность и зачастую тормозят на каждом участке. Кроме того, наемники "Шторм-Z" не брезгуют грабить свои же подразделения.