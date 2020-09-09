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Затвердження санкцій ЄС проти Білорусі затягується, - журналіст

Автор: РБК-Україна

Європейський союз затягує затвердження санкцій проти Білорусі за розгін протестувальників і фальсифікацію виборів президента. До санкційного списку мають потрапити близько 30 осіб.

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Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, планувалося, що посли ЄС сьогодні затвердять санкції проти близько 30 чиновників з Білорусі.

"Але тепер це займе трохи більше часу, оскільки цей пакет пов'язали з іншим режимом санкцій", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше "Польське радіо" писало, що в ЄС досягли консенсусу щодо санкцій проти 40 білоруських чиновників. При цьому досі тривають дискусії, чи має бути в цьому списку президент країни Олександр Лукашенко.

До цього міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявляв, що європейські санкції проти Білорусі почнуть діяти не пізніше 21 вересня.

Зазначимо, крім країн ЄС можливість введення санкцій проти Білорусі розглядають і США. Напередодні Державний департамент США виступив із засудженням політичних репресій в Білорусі та переслідування представників опозиції.

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