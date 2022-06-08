Вранці окупанти з літаків обстріляли Бахмут: стали відомі наслідки (відео)

Вранці в середу, 8 червня, Росія завдала авіаудару по Бахмуту Донецької області. В результаті без потерпілих не обійшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Окупанти обстріляли місто близько восьмої ранку. Російські снаряди вдарили по учбовому закладу та адмінбудівлі, де перебували люди", - йдеться в повідомленні.

В результаті авіаудару, школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.

На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.