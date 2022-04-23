Вранці в Миколаєві прогримів потужний вибух: ракета знищила кафе і пошкодила будинки

Повідомляється, що вибух стався близько 05:20 і був результатом ракетної атаки по місту. За даними обласного управління ДСНС, російська ракета потрапила в кафе і повністю його знищила. Крім того, постраждали і сусідні багатоповерхові будинки, в яких вибило вікна.

За попередньою інформацією, мирні жителі в результаті цього обстрілу не постраждали.

Фото: наслідки ракетного удару по Миколаєву (news.pn)