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Вранці в Миколаєві прогримів потужний вибух: ракета знищила кафе і пошкодила будинки

Фото: наслідки ракетного удару по Миколаєву (news.pn)
Автор: Артем Горовенко

Вранці 23 квітня в Миколаєві прогримів потужний вибух. Пізніше стало відомо, що це була чергова ракетна атака на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Преступноти.НЕТ".

Повідомляється, що вибух стався близько 05:20 і був результатом ракетної атаки по місту. За даними обласного управління ДСНС, російська ракета потрапила в кафе і повністю його знищила. Крім того, постраждали і сусідні багатоповерхові будинки, в яких вибило вікна.

За попередньою інформацією, мирні жителі в результаті цього обстрілу не постраждали.

Фото: наслідки ракетного удару по Миколаєву (news.pn)

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що окупаційні війська Росії намагаються наблизитися до Миколаєва і просунутися на Південнобузькому напрямку.

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МиколаївВійна Росії проти України