RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ранковий обстріл Києва. Окупанти випустили ракети з акваторії Каспійського моря

Фото: окупанти обстріляли Київ ракетами з Каспійського моря (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ракетний обстріл Києва зранку 5 червня здійснювався з акваторії Каспійського моря. Одну з ворожих ракет збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, 5 червня, зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва. Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, Росія випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фото: ППО збила крилату ракету поблизу Києва (facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, сьогодні зранку у Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали декілька вибухів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждала одна людина.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна Росії проти України