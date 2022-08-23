RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ранковий обстріл Харкова: "приліт" був у центрі міста

Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вранці 23 серпня російські війська обстріляли центральну частину Харкова. "Приліт" був у Київському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і "Суспільне".

За його словами, попадання було в приватний будинок, без постраждалих.

"Ранок дня міста почався з обстрілу Київського району. Попадання в приватний будинок, без постраждалих", - повідомив Терехов.

Водночас речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в Харкові близько 04:40 сталася пожежа на одному з підприємств. Займання в п'ятиповерховій будівлі локалізували близько 06:30.

Зазначається, що перед пожежею вибухів не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності через загрозу посилення провокацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків