ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Утилізація" хом'яків через COVID: жителі Гонконгу стали на захист гризунів

Новость на русском →
Китай, П'ятниця 21 січня 2022 17:28
"Утилізація" хом'яків через COVID: жителі Гонконгу стали на захист гризунів Фото: у Гонконгу люди захищають хом'яків, яких хочуть знищити через COVID (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Громадяни Китаю стурбовані заявою влади про "утилізацію" хом'яків, які можуть передавати коронавірус людям. Для порятунку тварин створили петицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на change.org.

Жителі Гонконгу створили петицію для захисту гризунів. Небайдужі громадяни виступили проти вбивства хом'яків, шиншил, кроликів та морських свинок. За заявою влади у деяких із цих дрібних ссавців виявили COVID. Також пізніше хворобу діагностували у працівників зоомагазину, де продавали хворих гризунів.

Наразі документ підписали понад 36 тисяч людей. При цьому Товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами засудило варварське рішення.

Волонтери не давали людям здавати куплених гризунів, як наказала влада. Проте чиновники, у свою чергу, погрожують зоозахисникам судами.

Нагадаємо, китайська влада закликає громадян не замовляти товари з-за кордону. У країні стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може передаватися через міжнародні посилки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі