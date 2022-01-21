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"Утилизация" хомяков из-за COVID: жители Гонконга встали на защиту грызунов

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Китай, Пятница 21 января 2022 17:28
"Утилизация" хомяков из-за COVID: жители Гонконга встали на защиту грызунов Фото: в Гонконге люди защищают хомяков, которых хотят уничтожить из-за COVID (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Граждане Китая обеспокоены заявлением властей об "утилизации" хомяков, которые якобы могут передавать коронавирус людям. Для спасения животных создали петицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на change.org.

Жители Гонконга создали петицию для защиты грызунов. Неравнодушные граждане выступили против убийства хомяков, шиншилл, кроликов и морских свинок. По заявлению властей у некоторых из этих мелких млекопитающих обнаружили COVID. Также позже болезнь диагностировали у работников зоомагазина, где продавали больных грызунов.

На данный момент документ подписали более 36 тысяч человек. При этом Общество по предотвращению жестокого обращения с животными осудило варварское решение.

Волонтеры не давали людям сдавать купленных грызунов, как приказали власти. Однако чиновники, в свою очередь, пригрозили зоозащитникам судами.

Напомним, китайские власти призывают граждан не заказывать товары из-за границы. В стране утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может передаваться через международные посылки.

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