Всю пенсию не заберут: сколько смогут конфисковать по решениям судов
Правительство Украины предлагает установить максимальный процент отчислений с пенсии по судебным решениям на уровне от 20% до 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.
Согласно проекту, суммы пенсий, выплаченные излишне из-за злоупотреблений со стороны пенсионера могут быть возвращены добровольно или взыскиваются на основании решений Пенсионного фонда или в судебном порядке.
Отчисления с пенсии производится на основании судебных решений, постановлений и приговоров (для имущественных взысканий), исполнительных предписаний нотариусов и других решений и постановлений.
Размер отчисления с пенсии исчисляется с суммы, причитающейся пенсионеру к выплате.
С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера: на
- содержание членов семьи (алименты),
- на возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций,
- на возмещение пенсионером ущерба,
- причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего,
- на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
Со всех других видов взысканий может быть отчислено не более 20%.
Отчисления с пенсии производится при условии, что размер пенсии к выплате выше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 2361 гривна).
После отчисления с пенсии ее размер к выплате не может быть меньше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако по желанию пенсионера (путем подачи соответствующего заявления) положения предлагаемой нормы не применяются, говорится в проекте.
Напомним, правительство Украины хочет пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий. Согласно меморандуму с МВФ индексация будет единственным механизмом увеличения пенсий.
По данным ПФУ,количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10,344 млн человек. Средний размер пенсии составлял 6 341 гривну.
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