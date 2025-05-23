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Всю пенсию не заберут: сколько смогут конфисковать по решениям судов

Украина, Пятница 23 мая 2025 09:12
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Всю пенсию не заберут: сколько смогут конфисковать по решениям судов Фото: с пенсии смогут забрать от 20 до 50% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины предлагает установить максимальный процент отчислений с пенсии по судебным решениям на уровне от 20% до 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Согласно проекту, суммы пенсий, выплаченные излишне из-за злоупотреблений со стороны пенсионера могут быть возвращены добровольно или взыскиваются на основании решений Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Отчисления с пенсии производится на основании судебных решений, постановлений и приговоров (для имущественных взысканий), исполнительных предписаний нотариусов и других решений и постановлений.

Размер отчисления с пенсии исчисляется с суммы, причитающейся пенсионеру к выплате.

С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера: на

  • содержание членов семьи (алименты),
  • на возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций,
  • на возмещение пенсионером ущерба,
  • причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего,
  • на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Со всех других видов взысканий может быть отчислено не более 20%.

Отчисления с пенсии производится при условии, что размер пенсии к выплате выше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 2361 гривна).

После отчисления с пенсии ее размер к выплате не может быть меньше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако по желанию пенсионера (путем подачи соответствующего заявления) положения предлагаемой нормы не применяются, говорится в проекте.

Напомним, правительство Украины хочет пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий. Согласно меморандуму с МВФ индексация будет единственным механизмом увеличения пенсий.

По данным ПФУ,количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10,344 млн человек. Средний размер пенсии составлял 6 341 гривну.

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