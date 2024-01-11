Устранит угрозу нацбезопасности. В Латвии решили национализировать "Дом Москвы"

Парламент Латвии сегодня, 11 января, решил национализировать "Дом Москвы", который расположен в Риге. В нем проводились мероприятия, которые угрожали нацбезопасности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что дальнейшую судьбу здания до 31 марта определит правительство. Не исключено, что объект недвижимости будет продан на аукционе.
За проголосовали 70 депутатов, против были 11 депутатов, избежали участия в голосовании 9 депутатов.
Рассмотрение законопроекта инициировала комиссия Сейма по национальной безопасности, возглавляемая депутатом Айнаром Латковскисом.
Законодатели объяснили, что под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в "Доме Москвы" проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности.
"Ликвидация "Дома Москвы", который является символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии", - заявили депутаты.
Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы.
В конце декабря сообщалось, что правоохранители Латвии провели обыски в "Доме Москвы". Руководство организации подозревают в уклонении от санкций против РФ.
В ходе расследования выяснилось, что руководство "Дома Москвы", возможно, продолжало получать материальную выгоду от помещений, использование которых, в соответствии с международными санкциями, запрещено.
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