ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посилюють світову кризу: глава Мінфіну США на саміті G20 засудила російських чиновників

Новость на русском →
Індонезія, П'ятниця 15 липня 2022 06:48
Посилюють світову кризу: глава Мінфіну США на саміті G20 засудила російських чиновників Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Керівники російського міністерства фінансів, які беруть участь у зустрічі країн G20, поділяють відповідальність за наслідки війни і посилення світової кризи.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Виступаючи на відкритті зустрічі міністрів фінансів і центральних банків G20 на індонезійському острові Балі, Єллен привітала міністра фінансів України Сергія Марченка і поклала відповідальність за негативні наслідки війни виключно» на Росію.

Вона зазначила, що російські офіційні особи, які брали участь у зустрічі, "посилюють жахливі наслідки цієї війни своєю постійною підтримкою путінського режиму".

Заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов перебуває зараз на Балі, а міністр фінансів РФ Антон Силуанов, як і глава українського Мінфіну, бере участь у нараді у віртуальному форматі, повідомило джерело, добре знайоме з ситуацією.

У четвер вдень, спілкуючись з журналістами на Балі, Джанет Єллен заявила, що російським офіційним особам немає місця на зустрічі "Великої двадцятки".

Нагадаємо, в Мінфіні США заявили, що світова ціна на нафту може зрости на 40% до приблизно 140 доларів за барель, якщо не буде прийнято запропоноване про стелю цін на російську нафту, що не дозволяє робити постачання нижче цієї ціни,

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року