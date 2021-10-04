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Уступив місце в списку найбагатших людей: Цукерберг втратив мільярди через збій в Facebook

Автор: Сергій Пишкін

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій соцмереж та месенджерів. Також він опустився в рейтингу найбагатших людей у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo!.

Збій в роботі Facebook, WhatsApp й Instagram призвели до падіння акцій IT-гіганта майже на 5%. В результаті цього, фінансове становище Цукерберга впало до 120,9 млрд доларів. Лише за декілька годин підприємець втратив 7 млрд доларів.

Зокрема, згідно з рейтингом Bloomberg, Цукерберг опустився на 5 позицію в списку найбагатших людей у світі - пропустивши вперед засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Починаючи з 13 вересня, Цукерберг загалом втратив майже 19 млрд доларів.

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Марк ЦукербергFacebook