Уступив місце в списку найбагатших людей: Цукерберг втратив мільярди через збій в Facebook

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій соцмереж та месенджерів . Також він опустився в рейтингу найбагатших людей у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo !.

Збій в роботі Facebook, WhatsApp й Instagram призвели до падіння акцій IT-гіганта майже на 5%. В результаті цього, фінансове становище Цукерберга впало до 120,9 млрд доларів. Лише за декілька годин підприємець втратив 7 млрд доларів.

Зокрема, згідно з рейтингом Bloomberg, Цукерберг опустився на 5 позицію в списку найбагатших людей у світі - пропустивши вперед засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Починаючи з 13 вересня, Цукерберг загалом втратив майже 19 млрд доларів.