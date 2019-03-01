Поступився дорогою: як Гриценко і Садовий об'єдналися перед президентськими виборами

Мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру на президентских выборах, поддержав Анатолия Гриценко. Но уточнил, что речь не идет о "безусловной поддержке", пообещав в начале следующей недели подписать публичное соглашение с лидером "Гражданской позиции". "И в нем (в соглашении, - ред.) будут очень важные принципы: относительно обороны и безопасности нашей страны, борьбы с коррупцией, оккупированных территорий, чистоты кадровой политики", – добавил львовский градоначальник.

О том, что лидер "Самопомочи" может сняться с выборов, Садовый намекнул за сутки до того, как объявил об этом решении. "Убежден – единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", – написал в своем Facebook утром 28 февраля Андрей Садовый. И указал, что ждет итоги последних соцопросов, "определяющих для дальнейших действий". Через час его сообщение перепостил Анатолий Гриценко, анонсировав принятие "важного и ответственного решения".

Устали ждать

Новость о возможном объединении Садового и Гриценко для сторонних наблюдателей стала неожиданностью. Последние месяцы каждый из них активно развивал собственную кампанию, про возможное объединение говорилось лишь в контексте грядущих выборов в Верховную раду.

Разговоры о "едином кандидате от демократических неолигархических сил" велись задолго до начала кампании. Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, еще находившийся в Украине Михаил Саакашвили, лидер "Демальянса" Василий Гацько и ряд других политиков из этого же политического сектора периодически проводили встречи и консультации. Но дальше общих разговоров дело не заходило. Тем более, в качестве единого кандидата-демократа многие избиратели тогда хотели видеть музыканта Святослава Вакарчука, который со своим форматом похода в политику, судя по всему, не определился до сих пор.

В итоге к фактическому старту кампании прошлой осенью никаких договоренностей достигнуто не было. Анатолий Гриценко к тому времени смог заручиться поддержкой небольшой партии "Альтернатива" Егора Фирсова и вместе с Дмитрием Добродомовым, главой "Народного контроля", создать платформу "Народное доверие", к которой они призвали присоединиться всех остальных потенциальных союзников. Но Добродомов решил идти на выборы самостоятельно, хотя по информации РБК-Украина, некоторое время назад пытался вернуться в команду Гриценко. Главой штаба Гриценко стал Виктор Чумак, изначально заявлявший о своих президентских амбициях и развивавший свой проект "Хвыля".

Тем временем, Андрей Садовой смог заручиться поддержкой "Демократического альянса", который на парламентские выборы 2014 года шел вместе с "Гражданской позицией" Гриценко. Это решение вызвало недовольство ряда членов политсовета партии – "еврооптимистов" Мустафы Найема, Светланы Залищук и Сергея Лещенко, которые в итоге оказались на стороне Гриценко, а Залищук даже стала официальным замглавы штаба по международным вопросам.

Но эти маневры особо не помогали обоим кандидатам чисто в электоральном плане. Если в мае 2018 года Анатолий Гриценко в некоторых соцопросах занимал даже второе место, например, в апрельском опросе КМИС (12,7%), отставая лишь от Юлии Тимошенко (его перевес над следующими четырьмя кандидатами и был в пределах статистической погрешности), то сейчас он не входит даже в тройку лидеров. Согласно последнему опросу того же КМИС, Гриценко сейчас фактически делит пятое-шестое место с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Рейтинг Садового так и не оправился после "мусорной истории" во Львове. Весной 2018 года его рейтинг был 3,3%, сейчас он составляет 2,4%, и это лишь десятое место в общем "зачете".

Решение Садового о самостоятельном походе на выборы собеседники РБК-Украина осенью прошлого года объясняли, прежде всего, необходимостью мобилизировать партию "Самопомич" и подготовить ее к участию в парламентских выборах. Параллельно – за счет хорошего результата на выборах президента – усилить переговорные позиции в потенциальном едином "демократически-оппозиционном" проекте на выборах в ВР.

Но, если исходить из социологии, за время весьма активной избирательной кампании улучшить свои показатели Садовому не удалось, тогда как долю электората Гриценко он наверняка "откусил". Потому, как рассказывали источники издания, идея об объединении никогда не снималась с повестки дня, хотя переговоры и не приносили конкретного результата. Собеседник издания в штабе Гриценко утверждал, что ряд партийцев "Самопомочи" хорошо понимали риски возможного провала их лидера на президентских выборах – падение шансов пройти 5-% барьер и малая квота в любом потенциальном партийном объединении. Но сам Садовый все же был настроен продолжать гонку.

С оглядкой на цифры

Встреча Садового и Гриценко состоялась в обед четверга 28 февраля на Подоле, рядом со штабом самого Гриценко. Но переговоры не увенчались конкретным результатом. "Как только у нас будет совместное решение, оно сразу будет обнародовано, так же совместно", - написал Гриценко в своем Facebook.

На вечернем эфире программы "Право на владу" на канале 1+1, куда были приглашены оба кандидата, долгожданного заявления не последовало. На прямой вопрос об этом Андрей Садовый ответил, что свое окончательное решение об участии в выборах он объявит в пятницу после обнародования данных соцопроса компании "Фама". Именно это социологическое агентство было упомянуто в негласном соглашении между "Самопомиччю" и "Демальянсом. Документ был подписан еще осенью прошлого года. В феврале его непубличная часть оказалась в распоряжении РБК-Украина.

"Стороны обязуются поддерживать единого кандидата, исходя из высокого рейтинга поддержки, который будет определен путем репрезентативного социологического опроса избирателей из числа кандидатов от указанных в п.4 политических сил, если другой способ определения единого кандидата, который будет иметь наилучшие шансы выхода во второй тур президентских выборов, не будет согласован этими политсилами до 28 февраля 2019 года", - говорится в документе. "Политические силы, о которых идет речь выше, – это "Самопомич", "Демальянс" и "Гражданская позиция". А среди нескольких компаний, которые должны были проводить такой соцопрос, и указывалась "Фама".

Тогда, комментируя этот документ, Садовый заявил изданию, что "поддерживать надо того, у кого самый высокий уровень доверия", который у него "чрезвычайно высокий". "Также мы начали большой процесс, чтобы иметь общую позицию, команду и, может быть, даже партию на парламентских выборах", – сказал львовский мэр РБК-Украина.

Данные опроса "Фамы", проведенного с 9 по 19 февраля, показали у Гриценко 8% поддержки респондентов, у Садового – 4,4%. Ранее был обнародован опрос, проведенный Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг", согласно которому в случае снятия Садового в пользу Гриценко за последнего были готовы проголосовать 15,6% опрошенных. Как говорят в команде лидера "Гражданской позиции", эти цифры стали хорошим аргументом в переговорах об объединении.

Впрочем, в пятницу на брифинге сам Садовый о рейтингах вообще не упоминал. "Остался месяц до 31 марта. Я прекрасно понимаю, какой непростой является сегодня ситуация. Я вижу настроения в обществе. На сотнях встреч стоял один вопрос: "А будет объединение? А будет единый кандидат?". Люди к этому стремятся", – ответил он на прямой вопрос о мотивах снятия с выборов в пользу Гриценко.

Анатолий Гриценко, поблагодарив Садового, назвал его решение "психологически непростым, но честным и ответственным". "Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу!", – написал Гриценко на своей странице в Facebook.

Цепная реакция

Андрей Садовый в пятницу заверил, что никаких предварительных договоренностей с Гриценко у него нет. Как рассказали источники РБК-Украина, знакомые с ходом переговоров, формат объединения пока действительно не прописан, в том числе вопрос слияния штабов, как на центральном, так и на местном уровне. При этом значительная часть руководства "Самопомочи", по информации издания, была настроена против объединения, в том числе, ряд давних львовских соратников Садового.

"Мы изначально были настроены на выполнение подписанного осенью соглашения. Мы стремились к тому, что единым кандидатом будет Садовый, но получилось, как получилось. Главное – что объединение состоялось", - сказал собеседник в команде Садового.

Формат участия "Самопомочи", "Демальянса" и "Гражданской позиции" на парламентских выборах пока тоже не определен. Есть идея объединяться на платформе "Самопомочи", но она пока обсуждается, уверяют собеседники в окружении обоих политиков.

Теперь участники объединения рассчитывают на снятие с выборов в пользу Гриценко других идеологически близких кандидатов. Правда, по словам источника в "Гражданской позиции", предметной работы с ними на этот счет не велось. Первым желающим снять свою кандидатуру стал кандидат от "Силы людей" Дмитрий Гнап, заявив о готовности поддержать Гриценко. Но это решение 2 марта должен будет утвердить партийный съезд. У других кандидатов есть еще время до 7 марта – последнего дня, когда можно отказаться от участия в выборах.

В командах Гриценко и Садового рассчитывают вмешаться в борьбу за выход во второй тур после состоявшегося объединения. Очевидно, в этом им может существенно помочь публичная поддержка со стороны Святослава Вакарчука. В штабе "Гражданской позиции" полагают, что сегодняшнее решение даст импульс другим кандидатам для поддержки единого кандидата, и, в конечном счете, это будет стимулом и для лидера "Океана Эльзы" определиться с позицией в пользу Гриценко, но уже ближе ко дню голосования.