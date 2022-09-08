RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пристрої Apple в майбутньому можуть використовувати Starlink для екстрених викликів

Фото: Apple в майбутньому можуть використовувати Starlink для екстрених викликів (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Мобільні пристрої Apple в майбутньому можуть використовувати супутниковий інтернет Starlink для екстрених викликів.

Про це заявив Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Маск підкреслив, що компанія SpaceX провела багатообіцяючі переговори з Apple про використання супутникового інтернету Starlink для підтримки нової функції екстрених викликів в iPhone 14.

За словами глави SpaceX, споживачі тільки виграють, якщо мобільні телефони для екстрених викликів зможуть використовувати безпосередньо супутниковий Інтернет, а не просто стільникові вишки інших операторів і розташовані на землі передавачі Starlink.

Під час запуску iPhone 14 в середу Apple заявила, що обрала фірму супутникових послуг Globalstar як свого партнера для реалізації функції, яка допомагає користувачам надсилати екстрені повідомлення з віддалених місць.

Раніше ми писали, що в рамках презентації Apple показала лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені Розумні годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

Відзначимо, докладніше про смартфони від Apple читайте в матеріалі "Новий iPhone 14 представлений офіційно: основні характеристики".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон МаскSpaceXApple