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Встановлені співучасники вбивства журналістки на Мальті

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 21:23
Встановлені співучасники вбивства журналістки на Мальті
Фото: Дафна Каруана Галициа (twitter/mediamediatwi)

За даними слідства, співучасники злочину мали різні мотиви

Поліція Мальти встановила причетних до вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції, яка розслідувала можливу причетність до корупції прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що підозрюваними в організації вбивства названі дві людини, виконавцями були троє. Імена підозрюваних не оприлюднені. За даними слідства, співучасники злочину мали різні мотиви.

За словами прем'єр-міністра Джозефа Мускату, загибель Каруани Галіції - "варварський напад". Він заявив, що Мальта попросила Федеральне бюро розслідувань США про допомогу в розслідуванні події.

Нагадаємо, в липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем'єра країни Джозефа Мускату, якого підозрювали у зловживаннях і отриманні вигоди від таємницею офшорної компанії. Це справа розслідувалася 15 місяців після того, як вона оприлюднила інформацію, що дружина пермьера Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала в офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов'язаної з родиною президента Азербайджану.

Мальтійська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. Вибух був настільки потужним, що її машина Peugeot 108, вилетіла з дороги, а її уламки розкидало по полю. За 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про те, що їй погрожують.

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