Установлены соучастники убийства журналистки на Мальте

Фото: Дафна Каруана Галициа (twitter/mediamediatwi)

По данным следствия, соучастники преступления имели разные мотивы

Полиция Мальты установила причастных к убийству журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая расследовала возможную причастность к коррупции премьер-министра страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что подозреваемыми в организации убийства названы два человека, исполнителями были трое. Имена подозреваемых не обнародованы. По данным следствия, соучастники преступления имели разные мотивы.

По словам премьер-министра Джозефа Муската, гибель Каруаны Галиции - "варварское нападение". Он заявил, что Мальта попросила Федеральное бюро расследований США о помощи в расследовании произошедшего.

Напомним, в июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Это дело расследовалось 15 месяцев после того, как она обнародовала информацию, что жена пермьера Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в офшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.

Мальтийская журналистка погибла 16 октября 2017 года во время взрыва ее автомобиля. Взрыв был настолько мощным, что ее машина Peugeot 108, вылетела с дороги, а ее обломки разбросало по полю. За 15 дней до смерти журналистка подавала в полицию заявления о том, что ей угрожают.