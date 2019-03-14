Встановлена попередня причина смерті співробітника АП

Причиною смерті співробітника Адміністрації президента може бути хронічна ішемічна хвороба серця

Предварительной причиной смерти сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа, передает пресс-служба полиции.

Сообщается, что по результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины установлена хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что во время осмотра места происшествия и личных вещей мужчины выяснилось, что исчез его мобильный телефон. В связи с этим следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 ("Умышленное убийство") и по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины.

Позже правоохранители установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко призвал как можно скорее установить виновных в смерти Бухтатого, тело которого было найдено в четверг утром на улице Багговутовской в Киеве. Бухтатий работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

Напомним, в Киеве на улице Багговутовской сегодня утром, 14 марта, было найдено тело мужчины.