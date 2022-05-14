Встановити глобальний баланс шляхом війни в Україні неможливо, - радник Ердогана

"Ідея встановлення нового порядку шляхом війни тактично і стратегічно неправильна. Ціна буде високою для всіх. Ми бачили приклади цього в минулому. Ті, хто хоче продовжувати цю війну, можуть отримати деякі переваги в короткостроковій перспективі, але їм доведеться зазнавати збитків в середньо - і довгостроковій перспективі", - сказав Калин.

За його словами, неможливо встановити глобальний баланс, який не міг бути встановлений після холодної війни, яка закінчилася в 1990 році, за допомогою війни в Україні або іншої війни.

"Неможливо встановити стабільний і стійкий порядок без комплексного і справедливого вирішення питань балансу сил, стурбованості безпеки і сприйняття загроз. Однобічність у міжнародних відносинах - це запрошення до конфлікту. На основі цього почалася українська війна, і її наслідки триватимуть десятиліттями", - сказав радник Ердогана.

На його думку, навіть якщо Гарячий конфлікт завершиться в найближчі тижні або місяці, війна триватиме в різних формах і масштабах.

"Ми зіткнемося з серйозними глобальними викликами, такими як продовольство, енергетика, кібербезпека, зброя масового ураження і біологічні атаки, Логістика, зростання цін на товари, хвилі міграції і криза біженців. Ми рішуче продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоб запобігати повторенню лих, які вже переживали в минулому", - зазначив Калин.