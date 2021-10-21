Встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС. У Дніпрі викрили "схему"

У Дніпрі правоохоронці викрили встановлення вживаних деталей на бойовому техніку для ООС під виглядом нових. "Схему" для привласнення держкоштів налагодили посадові особи одного з приватних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За інформацією прокуратури, підприємство перемогло в тендері на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн.

Зазначено, що тендерна документація містила відомості про нібито наявні дозволи на приміщення, а також проведення таких робіт.

А саме, використовуючи орендоване приміщення, працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових.

Так, аби приховати злочин, посадовці укладали фіктивні угоди про нібито "постачання нових запчастин", а надалі така техніка направлялася до зони проведення ООС.

Правоохоронці вже провели ряд обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва, під час яких вилучили: документацію, військову техніку, автомобілі тощо.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: у Дніпрі встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС (gp.gov.ua)