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"Втомився від війни". Біля лінії розмежування затримали гранатометника "ЛНР"

Автор: Ілона Свиридова

Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил затримала біля лінії розмежування бойовика так званої "Луганської народної республіки". Він воював проти української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що житель Попаснянського району в 2016 звільнився з в'язниці в окупованому Красному Лучі, спробував виїхати на підконтрольну територію, але його не випустили. Надалі він приєднався до бойовиків.

Також повідомляється, що в "козачому полку імені Платова" він отримав позивний "Мальок" і займав посади стрілка, снайпера і гранатометника. Брав участь у бойових діях проти сил АТО\ООС, вів прицільний вогонь з гранатометів по українській бронетехніці в районі сіл Новоолександрівка та Троїцьке.

"Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину і дітей. В даний час зловмисник затриманий", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомили про підозру у створенні незаконних збройних формувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український суд заочно засудив до 9 років позбавлення волі командира розвідувальної групи бойовиків так званої "ДНР".

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