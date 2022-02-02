"Втомився від війни". Біля лінії розмежування затримали гранатометника "ЛНР"

Повідомляється, що житель Попаснянського району в 2016 звільнився з в'язниці в окупованому Красному Лучі, спробував виїхати на підконтрольну територію, але його не випустили. Надалі він приєднався до бойовиків.

Також повідомляється, що в "козачому полку імені Платова" він отримав позивний "Мальок" і займав посади стрілка, снайпера і гранатометника. Брав участь у бойових діях проти сил АТО\ООС, вів прицільний вогонь з гранатометів по українській бронетехніці в районі сіл Новоолександрівка та Троїцьке.

"Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину і дітей. В даний час зловмисник затриманий", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомили про підозру у створенні незаконних збройних формувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.