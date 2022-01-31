Збирав інформацію для "ДНР": до 9 років засуджено командира розвідгрупи бойовиків

Суд засудив до 9 років позбавлення волі командира розвідувальної групи бойовиків. Він підбирав "кадри" для терористів та збирав інформацію для так званої "ДНР".

Встановлено, що командир бойовиків воював проти України, збирав розвіддані про ЗСУ і передавав інформацію про кількість, розташування позицій та передислокацію українських військ куротарам з Росії. Він також підбирав "кадри" до терористичних угруповань, вчив бойовиків веденню розвідувально-підривної діяльності.

За матеріалами слідства, мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР". Він пройшов спеціальне навчання з бойової підготовки та згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема під час активної фази боїв за Дебальцеве у 2015 році.

Наразі зловмисник ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Засудженого оголошено у розшук. Початок строку відбування покарання обчислюється з моменту його затримання та приведення вироку у виконанні.