ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збирав інформацію для "ДНР": до 9 років засуджено командира розвідгрупи бойовиків

Новость на русском →
Україна, Понеділок 31 січня 2022 13:28
Збирав інформацію для "ДНР": до 9 років засуджено командира розвідгрупи бойовиків Фото: суд засудив командира бойовиків до 9 років позбавлення волі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Суд засудив до 9 років позбавлення волі командира розвідувальної групи бойовиків. Він підбирав "кадри" для терористів та збирав інформацію для так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що командир бойовиків воював проти України, збирав розвіддані про ЗСУ і передавав інформацію про кількість, розташування позицій та передислокацію українських військ куротарам з Росії. Він також підбирав "кадри" до терористичних угруповань, вчив бойовиків веденню розвідувально-підривної діяльності.

За матеріалами слідства, мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР". Він пройшов спеціальне навчання з бойової підготовки та згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема під час активної фази боїв за Дебальцеве у 2015 році.

Наразі зловмисник ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Засудженого оголошено у розшук. Початок строку відбування покарання обчислюється з моменту його затримання та приведення вироку у виконанні.

Фото: суд засудив до в'язниці командира бойовиків ДНР (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України спільно з військовими ЗСУ затримали на лінії розмежування на Донбасі проросійського бойовика. Він намагався втекти від "знущань" ватажків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ДНР
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади