Успешное контрнаступление Украины может вынудить Путина к переговорам, - Блинкен

"Успех Украины в контрнаступлении сделал бы две вещи. Это укрепило бы ее позицию за любым столом переговоров, который появится, и это также может привести к тому, что Путин наконец сосредоточится на переговорах о прекращении войны, которую он начал. И в этом смысле это может приблизить мир, а не отдалить его", - сказал он.

Учитывая это, США будут продолжать оказывать максимальную поддержку Украине сейчас, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.

К тому же, поддержка направлена на то, чтобы Украина со временем могла создать мощное средство сдерживания и оборонный потенциал для своей армии, чтобы в будущем, если Россия попытается осуществить новую агрессию, у нее была возможность сдержать ее и, если необходимо, эффективно защититься от нее.

Блинкен отметил, что именно военная сила и экономическая и демократическая силы - это важнейшие вещи, которые нужны Украине, чтобы добиться успеха не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы развиваться дальше.

"И это также посылает очень сильный сигнал президенту Путину, что поскольку он верит, что он переживет Украину, что он переживет наши страны, он ошибается; и что мы преданы Украине не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Госсекретарь США также считает, что Украина может ожидать увидеть на саммите НАТО в Вильнюсе мощный пакет как политической, так и практической поддержки.

Он отметил, что украинский народ, как и все страны, которые его поддерживают, хотят мира, но справедливого и долговечного. И когда Россия будет готова пойти на него, Украина и союзники смогут это поддержать. Однако сейчас, по словам Блинкена, Путин не готов на это пойти.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов - три в Запорожской области и четыре в Донецкой.

В общей сложности было освобождено 6,5 км территории от российских захватчиков.

Переговоры с Россией

Позиция Украины и ее союзников состоит в невозможности проведения переговоров со страной-агрессором, пока Россия не выведет свои войска с нашей территории. Об этом не раз говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, что в октябре 2022 года Зеленский принял решение о невозможности какого-либо диалога с Путиным, а партнеры обещали не проводить переговоры об Украине без ее присутствия.

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