Успешные контратаки ВСУ сорвали новые операции РФ на фронте, - ISW

За прошедшие сутки российские захватчики пытались прорваться вперед на разных направлениях фронта. Однако Силы обороны Украины вовремя остановили врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковщины и в направлении Большого Бурлука, однако не смогли продвинуться вперед из-за контратак украинских военных.

На Купянском направлении 1 сентября российские силы также совершали ограниченные штурмы, однако подтвержденное продвижение не зафиксировано. Силы обороны продолжали контратаковать.

Накануне российские источники распространили видео, на которых утверждалось, что солдаты РФ находятся в Великой Шапковке к юго-западу от Купянска и к северу от Купянск-Узлового. На основании этих кадров оккупанты заявляли о якобы продвижении своих сил.

В то же время аналитики ISW считают, что видеозаписи могли быть сфабрикованы или созданы с помощью искусственного интеллекта.

Вчера российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но не добились успеха из-за контратак ВСУ.

По данным российских источников, украинские военные контратаковали к западу от Боровой - к северу от Шейковки, близ Редкодуба и Нового, а также в направлении Екатериновки юго-восточнее Боровой.

Некоторые российские военные блоггеры признали продвижение украинских воинов и их тактически важные успехи на этом участке фронта.

Донецкая область

31 августа и 1 сентября российские захватчики продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако подтвержденного продвижения не имели.

Также известно, что ВСУ провели новые контратаки украинских военных как к северу, так и к югу от Лимана, расположенного к северо-востоку от Славянска.

Кроме того, армия РФ проводила наступательные операции на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время подтвержденные успехи и продвижение российских сил не зафиксированы.

На Александровском направлении 1 сентября российские войска проводили ограниченные наступательные операции, однако ВСУ смогли дать отпор врагу.

Запорожская область

31 августа и 1 сентября российские войска проводили ограниченные наступательные операции на Гуляйпольском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.

В то же время украинские силы продолжали наносить удары средней дальности по российским объектам и логистическим маршрутам в оккупированной части Запорожской области.

В частности, украинские беспилотники атаковали транспортные средства на трассе М-14 Ростов - Крым, а также на трассе Н-30 Бердянск - Токмак - Васильевка к северу от Токмака.

Сумская область

За прошедшие сутки армия РФ продолжала наступление на севере Сумщины, однако прорваться вперед не смогла.

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты вошли в Уланово и продвинулись вблизи Потаповки и Садков - все эти населенные пункты расположены северо-западнее Сум. Однако подтверждений этим словам пока нет.