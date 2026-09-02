Успешные контратаки ВСУ сорвали новые операции РФ на фронте, - ISW
За прошедшие сутки российские захватчики пытались прорваться вперед на разных направлениях фронта. Однако Силы обороны Украины вовремя остановили врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Харьковская область
Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковщины и в направлении Большого Бурлука, однако не смогли продвинуться вперед из-за контратак украинских военных.
На Купянском направлении 1 сентября российские силы также совершали ограниченные штурмы, однако подтвержденное продвижение не зафиксировано. Силы обороны продолжали контратаковать.
Накануне российские источники распространили видео, на которых утверждалось, что солдаты РФ находятся в Великой Шапковке к юго-западу от Купянска и к северу от Купянск-Узлового. На основании этих кадров оккупанты заявляли о якобы продвижении своих сил.
В то же время аналитики ISW считают, что видеозаписи могли быть сфабрикованы или созданы с помощью искусственного интеллекта.
Вчера российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но не добились успеха из-за контратак ВСУ.
По данным российских источников, украинские военные контратаковали к западу от Боровой - к северу от Шейковки, близ Редкодуба и Нового, а также в направлении Екатериновки юго-восточнее Боровой.
Некоторые российские военные блоггеры признали продвижение украинских воинов и их тактически важные успехи на этом участке фронта.
Донецкая область
31 августа и 1 сентября российские захватчики продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако подтвержденного продвижения не имели.
Также известно, что ВСУ провели новые контратаки украинских военных как к северу, так и к югу от Лимана, расположенного к северо-востоку от Славянска.
Кроме того, армия РФ проводила наступательные операции на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время подтвержденные успехи и продвижение российских сил не зафиксированы.
На Александровском направлении 1 сентября российские войска проводили ограниченные наступательные операции, однако ВСУ смогли дать отпор врагу.
Запорожская область
31 августа и 1 сентября российские войска проводили ограниченные наступательные операции на Гуляйпольском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.
В то же время украинские силы продолжали наносить удары средней дальности по российским объектам и логистическим маршрутам в оккупированной части Запорожской области.
В частности, украинские беспилотники атаковали транспортные средства на трассе М-14 Ростов - Крым, а также на трассе Н-30 Бердянск - Токмак - Васильевка к северу от Токмака.
Сумская область
За прошедшие сутки армия РФ продолжала наступление на севере Сумщины, однако прорваться вперед не смогла.
Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты вошли в Уланово и продвинулись вблизи Потаповки и Садков - все эти населенные пункты расположены северо-западнее Сум. Однако подтверждений этим словам пока нет.
Ранее РБК-Украина сообщало об успешном и молниеносном наступлении "Хартии" возле Купянска.
Также мы рассказывали, что Силы обороны Украины успешно атаковали элементы ПВО, командные пункты и склады в России и Крыму.
Кроме того, стало известно, что в ВСУ появится новая 446-я бригада беспилотных систем.