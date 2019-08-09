Встигнути у відпустку: куди українці їдуть на відпочинок, і як змінилася вартість турів цього літа

Чорногорія поступилася Греції

Влітку більшість туристів їдуть до моря. Користуючись погодою, багато людей прагнуть спокійного і затишного відпочинку на морському узбережжі. Тоді як тих, хто виїжджає у гори або купує активні екскурсії, приблизно на 20% менше, ніж "пляжників", запевняють менеджери туристичних фірм.

"У липні 2019 року перша п'ятірка країн за популярністю серед українців виглядає наступним чином: Туреччина, Єгипет, Іспанія, Греція, Болгарія. Порівняно з минулим роком Чорногорія поступилася Греції і вибула з топ-5", – розповідає виконавчий директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

У Туреччині українці входять у першу трійку за кількістю відпочиваючих з інших країн. У минулому році турецькі курорти відвідало 704 тисячі організованих українських туристів. Більше в Туреччину на відпочинок їдуть тільки з Росії та Німеччини, каже Григораш.

Влітку цього року наші туристи стали частіше їздити в Грецію та Іспанію, констатують туроператори. Єгипет влітку також користується попитом, але все ж частіше туди їдуть восени або навесні, коли температура повітря не така висока, як зараз.

Власник турагентства TABU TOUR Максим Циркель підтверджує, що найчастіше цим літом продаються тури у Туреччину, Грецію та Іспанію. "При цьому інші напрями, такі як Болгарія, Албанія, Єгипет, Хорватія і Чорногорія також непогано продаються", - зазначає він. За спостереженнями Максима Циркеля, українські туристи стали частіше цікавитися більш якісним сервісом і більш дорогими готелями.

"Не можу говорити за весь ринок в цілому, але клієнти моєї компанії стали частіше цікавитися хорошими, рейтинговими і дорогими готелями. Якщо у попередні роки ми отримували безліч запитів на найдешевші пропозиції, то зараз картина сильно змінилася. Найчастіше туристи приходять вже з повним розумінням, в який саме готель вони хочуть і готові платити на 100 і навіть 200 відсотків вище середньої ціни заради якості", – зазначив співрозмовник.

Відпустка в Україні: нові напрями

Влітку українці активно виїжджають в автобусні тури всередині країни на кілька днів. Популярністю користуються тури, в які, приміром, включені відвідування відразу декількох замків на Західній Україні, розповідають представники туркомпаній. За словами менеджерів туристичних фірм, що пропонують подібний маршрут, інтерес до цього напрямку не знижується вже кілька років поспіль.

Поїздку по замках можна поєднати з відвідуванням Львова чи Тернополя. Якщо їхати зі Львова, одноденний тур буде коштувати від 350-450 гривень. Практично такі ж ціни на одноденний тур з Києва в Чернігів – близько 400-600 гривень. Крім того, під час поїздки можна відвідати мальовничі Блакитні озера в Чернігівській області, які теж стають все більш популярними. До речі, ще три-чотири роки тому на берегах цих озер було небагато відпочиваючих, тепер пляжі у вихідні дні практично заповнені.

Але у відпустку на 5-14 днів українці все ж їдуть на море. Гід і власник фірми "Київські фрески" Анжела Савченко зазначила, що традиційно влітку переважна більшість українців, які вирішили відпочивати в Україні, їдуть засмагати, наприклад, в Одесу.

"Їдуть також в Карпати, де тихо і де красива природа. Популярні й Шацькі озера на Волині. З наших трьох екскурсійних маршрутів, в які були включені сплав на байдарках, виїзд був один. Однак на нього був аншлаг", – згадує вона.

Популярними для літніх поїздок залишаються Гоголівські місця на Полтавщині. "У рамках такого туру є оригінальна нічна екскурсія та відвідування садиби письменника, пропонується і сплав-маршрут по річці. В такий тур багато людей їхали по другому разу", – розповідає гід.

За її словами, багато хто все ще скептично ставиться до програм, які пропонують невеликі фірми. Замість цього частіше обирають широко розрекламовані маршрути.

"Українці традиційно чіпляються за відоме і бояться невідомого. Але за останні пару років додалося багато нових маршрутів, зокрема водних. Розвиваються тури зі сплавами на байдарках, каяках, катамаранах. У нас додалися сплави по річках Волинського Полісся: річках Стохід, Прип'ять, Случ. Але є не тільки Західна Україна. Тепер можна сплавлятися на байдарках по річках Псел, Ворскла, Сейм", - каже Анжела Савченко.

Сплави на байдарках, незважаючи на стереотипи про їх екстремальність, тривають всього чотири години, і в них використовують нескладні в управлінні туристичні байдарки, додає гід: "Для сплавів можна вибрати спокійні річки – Псел і Ворсклу. А ось Сейм і Десна – стрімкі. Туди варто йти, маючи хоча б елементарний досвід сплавів".

Ціни знову зростають

У цьому році вартість турів зросла як на закордонні морські курорти, так і на відпочинок в Україні. Пляжні тури стали дорожче приблизно на 10-15% в порівнянні з минулим роком, говорять опитані РБК-Україна галузеві експерти.

"Турецькі готельєри у цьому році перейшли з доларів на євро, і цей напрямок подорожчав на 10-15%. Це робить Єгипет більш привабливим за ціною, незважаючи на більш жаркий клімат в літній період", – зазначає Павло Григораш.

Ціни на закордонні тури влітку цього року точно вище, ніж були в минулому році, підтверджує Максим Циркель: "Середній чек проданого туру на двох становить близько 25-30 тисяч гривень. Але гарячі тури, а особливо гарячі чартерні квитки, з'являються щотижня".

Подорожчав і відпочинок в Україні, зауважує Анжела Савченко. За її словами, це обумовлено зростанням вартості транспорту, харчування та проживання. Так, влітку 2019 року всі тури та екскурсії по Україні зросли в ціні в середньому на 25%, якщо порівнювати з 2018 роком.

"І екскурсії подорожчали десь на 20%. Але це, перш за все, через підвищення цін на транспорт", - зауважує вона. У той же час на місцях помітна позитивна тенденція – туристична інфраструктура в Україні потроху розвивається.

"Приємно, коли в невеликих містах відносяться до туризму серйозно і відповідально. Чимало міст змінилося на краще. Нарешті десь з'явилися громадські туалети, туристичні покажчики, карти об'єктів, впорядковують паркові території", - каже Анжела Савченко.

Альтернатива пляжам

Для тих, хто шукає нові напрямки для відпочинку, мандрівник Костянтин Симоненко (перший українець, який відвідав усі країни світу), рекомендує звернути увагу на незвідані туристами європейські маршрути, як, приміром, Аландські острови, які належать Фінляндії, але там живуть виключно етнічні шведи. Втім, безумовно, у цьому випадку потрібно бути готовим до більшого бюджету поїздки, ніж в Україні.

"Тут – фантастична природа і рибалка. Для любителів історії мореплавання буде цікавий один з кращих музеїв на подібну тематику. Де ще можна досліджувати величезний вітрильне судно споруди 1903 року? Вітрильник повністю відкритий для публіки, весь інтер'єр збережено, як і 100 років тому", – розповідає мандрівник.

На його думку, за атмосферою спокою і розміреності варто поїхати на британський острів Мен. "Це дуже тихе, навіть можна сказати пасторальне місце. Тут досі працює один з найстаріших безперервно діючих парламентів у світі. Туристів возять на справжніх паровозах і показують найбільше діюче водяне колесо у світі", – ділиться спогадами Костянтин.

Найпам'ятнішою цього літа для нього була поїздка в Північну Ірландію. "Тут неймовірна природа. Просто затримуєш дихання і вбираєш в себе цю холодну, чарівну красу. Якщо ви фанат "Гри престолів", вам точно потрібно сюди, адже більшість локацій серіалу знімали саме тут. Ну а найвідоміша природна пам'ятка Північної Ірландії – це Стежка велетнів – сорок тисяч кам'яних колон, що йдуть в море", – каже Костянтин Симоненко.