"Улыбка в небе". В небе над Запорожьем заметили редкое явление (видео)
Жители Запорожья на выходных наблюдали редкое метеорологическое явление – в небе появилась перевернутая радуга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский областной центр по гидрометеорологии .
В воскресенье, 6 октября, в Запорожье наблюдалось редкое оптическое явление – перевернутая радуга, которую также называют "улыбкой в небе". При этом цвета радуги расположены в обратном порядке – от фиолетового вверху до красного снизу.
Перевернутая радуга в Запорожье 6 октября (фото - Запорожский областной центр по гидрометеорологии)
Метеорологи отмечают, что такая радуга возникает на высоте 7-8 км при наличии перистых облаков, состоящих из кристаллов льда. Солнечные лучи должны падать на облака под определенным углом, чтобы разложиться на спектр и отразиться в атмосфере.
Что такое "перевернутая радуга"
Перевернутая радуга, или зенитная дуга, образуется из-за преломления света в ледяных кристаллах в высоких слоях атмосферы. Для возникновения такой радуги Солнце должно быть высоко над горизонтом примерно на высоте 58° и более. Свет, проходящий через шестиугольные плоские ледяные кристаллы, преломляется так, что образуется дуга.
Свет входит в одну грань кристалла и выходит через другую, образуя специфическое изогнутое изображение. Эта дуга всегда направлена вверх, в отличие от обычной радуги, имеющей изогнутую часть вниз. Поэтому она выглядит "перевернутой".
Это редкое оптическое явление часто путают с обычной радугой, но их механизмы образования существенно отличаются: радуга образуется благодаря каплям воды, а перевернутая радуга через кристаллы льда.
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