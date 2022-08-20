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Послуга розмитнення автомобілів в "Дії" готова на 90%: коли може запрацювати

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Київ, Субота 20 серпня 2022 14:39
Послуга розмитнення автомобілів в "Дії" готова на 90%: коли може запрацювати Фото: послуга розмитнення автомобілів в "Дії" готова на 90% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Послуга розмитнення ввезеного з-за кордону автомобіля готова на 90%. Але щоб вона запрацювала, Верховна рада повинна прийняти відповідний законопроект.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі телемарафону.

"Послуга готова на 90% технічно. Попри те, що ще не прийнятий законопроект. Завдяки новому інструментарію українці зможуть зробити все онлайн - в кілька кліків розмитнити авто, яке ви купили за кордоном", - підкреслив Федоров.

За його словами, завдяки цифровізації процесу заберуться всі змінні складові вартості процесу і пропаде докорінно вся корупція. Але для цього потрібно проголосувати й змінити цю формулу. Потрібно, щоб депутати підтримали законопроект, який розробив уряд і направив до парламенту.

Повідомляється, що законопроект про Цифрове розмитнення машин повинен розглянути профільний Комітет Верховної Ради і тільки потім він потрапить до сесійної зали українського парламенту.

Раніше ми писали, що Кабмін дозволив передачу персональних даних за межі України через "Дія". Постановою також затверджено перелік країн, які зможуть отримувати такі дані.

Нагадаємо, в додаток "Дія" планують додати пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання.

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