В умовах кризи не можна підвищувати тариф на передачу електроенергії, - ФРТУ

"В умовах кризових явищ в економіці, коли транспортна інфраструктура потребує додаткових коштів для оновлення, будь-яке зростання тарифу на передачу електроенергії вплине негативно. Крім цього, підвищення тарифу буде стимулювати скорочення попиту на електроенергію, що призведе до зменшення надходжень оператора системи передачі і подальшої необхідності підвищення тарифу", - наголошують у ФРТУ.

У Федерації зауважують: НЕК "Укренерго" має ресурс для зниження тарифу на передачу електроенергії, але для цього підприємству необхідно перерахувати обсяг своїх витрат з урахуванням потенціалу оптимізації.

"Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи необгрунтовано завищені. Не оспорюючи важливість гідної заробітної плати працівників НЕК "Укренерго", важливо розуміти неможливість щорічного зростання фонду оплати праці на 30%. По-друге, зростання заробітних план повинно поєднуватись з підвищенням продуктивності праці та оптимізацією штатів. У такому разі можна досягти зростання зарплат без збільшення витрат на оплату праці", - підкреслюють у ФРТУ.

Також у Федерації вказали, що кредити, отримані підприємством у 2020-2021 рр., мають враховуватися у тарифі на передачу електроенергії лише в частині вартості відсотків. Адже тіла кредитів є витратами попередніх періодів, а тому не мають братися до розрахунку тарифу на передачу електроенергії на 2022 рік. Тому витрати на повернення залучених кредитів необгрунтовано завищені на 4,3 млрд грн.

Крім того, у ФРТУ закликали НЕК "Укренерго" направити листи до прем’єра та міністра енергетики України, з проханням підготувати проект постанови щодо встановлення економічно обгрунтованих цін на електроенергію для побутових споживачів.

"Усе це дасть змогу перерахувати тариф на передачу електроенергії до рівня 271,46 грн./МВт*год", - резюмували у листі.