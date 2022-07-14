Прискорювач Super Heavy загорівся під час випробувань. Маск прокоментував інцидент

Прискорювач Super Heavy охопило полум’ям під час нещодавніх випробувань. Ілон Маск прокоментував стан ракети-носія після інциденту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.
Під час випробувань ракету-носія Super Heavy Booster 7 охопило полум’я. Пожежу швидко здолали, однак майданчик було тимчасово закрито з метою безпеки.
Під час останньої перевірки було підтверджено, що прискорювач в порядку, а основну увагу приділять перевірці двигунів.
"Щойно був на місці випробувань прискорювача Super Heavy. Ушкодження здаються незначними, але нам потрібно оглянути усі двигуни", - пише Маск.
Зазначимо, що випробування проходили в рамках підготовки системи Starship до її першого орбітального польоту, який був запланований на липень поточного року.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX виконала черговий успішний запуск ракетоносія Falcon 9 та вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink.
Також нещодавно телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон.