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SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

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Понеділок 11 липня 2022 11:28
SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Космічна компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, виконала черговий успішний запуск ракетоносія Falcon 9. Вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-компанію SpaceX.

Запуск відбувся о 04:39 за київським часом із космодрому в американському штаті Каліфорнія.

Відео запуску ракети

Супутники були виведені на орбіту вже через 63 хвилини після запуску.

Також зазначається, що з початку року компанія Ілона Маска здійснила вже 29 орбітальних місій, серед яких 17 - запуск супутників Starlink.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що супутниковий Інтернет від Starlink з'явиться в поїздах "Укрзалізниці" до кінця поточного року.

Також нещодавно телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон.

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