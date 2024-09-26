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По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Киеве раздался взрыв

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Тем временем в Киеве был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как сообщают корреспонденты РБК-Украина, после объявления воздушной тревоги, в Киеве прогремел взрыв. 

По состоянию на 10:04 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. 

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взлет МиГ

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

Позже Воздушные силы предупредили о ракете «Кинжал», которая держала курс на Хмельницкую область, а также еще один повторный вражеский пуск. 

Взрывы в Хмельницкой области 

Как сообщают корреспонденты «Суспільного», в Хмельницкой области также были слышны взрывы. 

Массовые обстрелы Украины 

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к массированным обстрелам территории Украины. В частности, почти каждую ночь террористы атакуют нашу страну беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. В качестве примера, в ночь на 26 сентября враг запустил против Украины: 

  • две ракеты неустановленного типа; 
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 
  • 78 ударных БпЛА типа Shahed.

Во время противовоздушного боя удалось уничтожить 66 "Шахедов", а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

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