По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Киеве раздался взрыв

Как сообщают корреспонденты РБК-Украина, после объявления воздушной тревоги, в Киеве прогремел взрыв.

По состоянию на 10:04 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взлет МиГ

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже Воздушные силы предупредили о ракете «Кинжал», которая держала курс на Хмельницкую область, а также еще один повторный вражеский пуск.

Взрывы в Хмельницкой области

Как сообщают корреспонденты «Суспільного», в Хмельницкой области также были слышны взрывы.

Массовые обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к массированным обстрелам территории Украины. В частности, почти каждую ночь террористы атакуют нашу страну беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. В качестве примера, в ночь на 26 сентября враг запустил против Украины:

две ракеты неустановленного типа;

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

78 ударных БпЛА типа Shahed.

Во время противовоздушного боя удалось уничтожить 66 "Шахедов", а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.