По всей Украине массовые сообщения о минировании: что известно

Национальная полиция, в комментарии РБК-Украина, подтвердила информацию о поступлениях сообщений о минировании различных объектов в Украине.

Киев

Сообщение о заминировании помещений поступило в Высший совет правосудия, из-за чего работники органа были вынуждены временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

"Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. О возобновлении работы ВСП будет сообщено дополнительно", - добавили в Высшем совете правосудия.

Сумы

Как сообщает "Суспільне", в Сумах сообщение о минировании получили до десяти различных государственных учреждений, среди которых:

Заречный суд;

управление образования и науки Сумского городского совета;

сервисный центр;

здание казначейства;

Сейчас на местах уже работают взрывотехники и кинологи.

Львовская область и Львов

Жовковский городской совет получил сообщение о заминировании здания на электронную почту. После этого все работники и посетители были срочно эвакуированы. Ожидаются результаты проверки.

Как сообщает "Варта1", около 13 часов во Львове поступило анонимное сообщение о заминировании львовских учебных заведений:

школы №10;

профессионального колледжа "Львовской политехники".

В том же числе стало известно о сообщении о заминировании ряда зданий в центре на площади Рынок.

Ужгород

Как сообщают местные СМИ, в Ужгороде было эвакуировано здание городского совета. К месту происшествия уже прибыли правоохранители и экстренные службы.

Черниговская область

"Ичнянский городской совет временно приостановил работу в связи с сообщением о заминировании", - отмечается в Facebook-странице горсовета.

Днепропетровская область

Председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Николай Лукашук сообщил, что в центре событий оказалась и сама же ОВА - поступил звонок о заминировании здания.

"Сегодня по всей стране мы стали свидетелями попыток дестабилизации через фейковые сообщения о заминировании государственных учреждений и органов местного самоуправления. Это направлено на срыв работы важных для страны структур и сеяние паники среди населения", - добавил он.

Николаевская область и Николаев

Как пишет "Суспільне", сообщение о заминировании получили учебные заведения и госучреждения. По состоянию на 14:25 известно о:

шести "заминированиях" в Николаеве;

14 в области.

Что говорит полиция

Сейчас правоохранители проводят проверку на объектах, по которым поступили анонимные сообщения о заминировании.

Письма о заминировании получали органы государственной власти, местного самоуправления, а также другие объекты.

"Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования и такие события. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект", - добавили в полиции.

В частности призвали граждан быть внимательными, а также способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.

При подготовке материала использовались: сообщения Национальной полиции, Telegram-каналы "Суспільне", главы Днепропетровской ОВА Лукашука, Facebook-страница Жовковского городского совета и Высшего совета правосудия.