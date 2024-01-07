По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:56 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северной Осетии.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия)", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
В ночь на 7 января российские террористы в очередной раз атаковали территорию Украины. Враг запустил 28 БпЛА типа Shahed-136/131 из района российского Приморско-Ахтарска. В частности применил три зенитные управляемые ракеты С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.
Основным направлением удара были юг и восток Украины.
Противовоздушная оборона уничтожила 21 вражеский беспилотник. К защите воздушного приступа были вовлечены:
"Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей", - писали Воздушные силы.
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