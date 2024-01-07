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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К

Фото: по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 09:56 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северной Осетии.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия)", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Обстрел Украины в ночь на 7 января

В ночь на 7 января российские террористы в очередной раз атаковали территорию Украины. Враг запустил 28 БпЛА типа Shahed-136/131 из района российского Приморско-Ахтарска. В частности применил три зенитные управляемые ракеты С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области. 

Основным направлением удара были юг и восток Украины.

Противовоздушная оборона уничтожила 21 вражеский беспилотник. К защите воздушного приступа были вовлечены:

  • зенитные ракетные подразделения;
  • мобильные огневые группы.

"Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей", - писали Воздушные силы.

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