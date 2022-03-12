Зусилля Туреччини та Ізраїлю можуть виявитися ефективними для завершення війни РФ проти України, - CNN

Деякі представники Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю для завершення війни Росії проти України можуть виявитися більш ефективними, ніж спроби Франції та Німеччини. Оскільки у Туреччини та Ізраїлю встановлені відносини і з РФ, і Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Можуть бути інші сторони, які сприяють цьому або виступають посередниками, і, очевидно, вже робиться ряд зусиль. Але врешті-решт, швидше за все, це буде конфлікт, який триватиме ще деякий час, і в кінцевому підсумку це будуть переговори", - заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту США .