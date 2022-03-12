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Зусилля Туреччини та Ізраїлю можуть виявитися ефективними для завершення війни РФ проти України, - CNN

Автор: Валерія Поліщук

Деякі представники Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що зусилля Туреччини та Ізраїлю для завершення війни Росії проти України можуть виявитися більш ефективними, ніж спроби Франції та Німеччини. Оскільки у Туреччини та Ізраїлю встановлені відносини і з РФ, і Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Можуть бути інші сторони, які сприяють цьому або виступають посередниками, і, очевидно, вже робиться ряд зусиль. Але врешті-решт, швидше за все, це буде конфлікт, який триватиме ще деякий час, і в кінцевому підсумку це будуть переговори", - заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту США .

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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